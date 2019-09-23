IMF ile gizli kapaklı görüşen Öztrak'ın eski açıklamaları ile çelişkisi! 23.09.2019 16:11

IMF heyetiyle Ankara'da bir otelde gizli görüşme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın geçmişte yine aynı heyetle ilgili açıklamaları ortaya çıktı. Öztrak'ın IMF ile görüşmenin Türkiye'yi tehlikeye sokacağını söylerken kendisinin yaptığı gizli görüşme, muhalefetin asıl amacını açıkça ortaya koydu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın Ankara'da bir otelde IMF yetkilileriyle yaptığı gizli görüşme kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

CHP'nin ve İYİ Parti'nin her seferinde hükümeti IMF ile anlaşmayla suçlarken bu şekilde bir gizli görüşme yapması muhalefetin aslında Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yaptığını gözler önüne serdi.

"IMF İLE GÖRÜŞMENİN ÜLKEYİ TEHLİKEYE SOKACAĞINI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

IMF ile görüşme yapılması durumunda ülkenin bazı tehlikelerle karşı karşıya gelebileceğini söyleyen Faik Öztrak'ın kendisinin gizli kapaklı görüşme yapması muhalefetin açıklamaları ile faaliyetleri arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardı.

Faik Öztrak'ın sosyal medyada yayılan görüntülerinde "Bugün bu tek adama emanet edilen ekonomi öyle gözüküyor ki 1 Nisan'da Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecek. Ben kaç zamandır söylüyorum görüşüyorlar diye. Bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış. Ne olacak diyeceksiniz. Geçen ay 10. Yılını kutladı IMF ile Yunanistan beraberliğinin. Ben sadece Yunanistan'ı hatırlamanızı rica ediyorum. İnsanların maaşları nasıl kesildi? İşletmeler nasıl kapatıldı? Belediyeler nasıl kapatıldı? İnsanlar nasıl sokağa bırakıldı? Bir IMF ile yapılacak anlaşmanın bedelinin ne olduğunu görmek için buraya bakmak lazım" ifadelerini kullandığı görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'I IMF'DEN BORÇ ALMAKLA SUÇLAMIŞTI!

Yine aynı ismin 24 Aralık 2018 yılında yaptığı basın açıklamasında IMF için kullandığı sözler şu şekildeydi:

Gelelim uluslararası para fonu IMF meselesine. Bu hafta sonu yine Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı şunu söyledi, Türkiye IMF programlarından çıktığı için Gezi Parkı olayları oldu dedi. Türkiye IMF programından, IMF sultasından kurtulduğu için birileri dışarıdan ekonomiyle uğraşıyor dedi. Ama diğer taraftan da uzunca bir süredir piyasalarda Erdoğan'ın IMF ile flört etiğine dair dedikodular var. Ve bu dedikodular giderek ayyuka çıkıyor. Bende bu kürsüden bir süredir ülkemizin hızla IMF kapısına götürüldüğünü ifade edip, duruyorum.

Öyle anlaşılıyor ki bu iktidar, saray IMF ile sözü kesmiş, nişanı-nikahı bir arada 31 Mart sonrasına bırakmışlar. Sizi uyaran muhalefete kulak vermek yerine muhalefeti teröristlikle suçlarsanız, soluğu alacağınız yer zaten IMF'nin kapısıdır.

Öyle görünüyor ki Erdoğan, Başbakanlığı döneminde IMF'den aldığı 10 milyar dolarlık krediyle "IMF'den borç alan son başbakan" olarak tarihin sayfalarına geçmişti. Şimdi görünen o dur ki "IMF'den borç alan ilk Cumhurbaşkanı" olarak Sayın Erdoğan tarihin sayfalarına geçecektir.

KEMAL DERVİŞ'İN SAĞ KOLUYDU!

2001'de dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'in Kemal Derviş için, "En büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi!" demesi hafızalardaki yerini korurken, Derviş kendi projesini devam ettirmek için o dönem yerine Faik Öztrak'ı önermişti. IMF projesi olan Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na atanan Öztrak 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildi. Arkasında büyük bir enkaz bırakarak 2002 yılında görevden ayrılan Derviş, yerine geçecek kişinin mutlaka Öztrak olması gerektiğini savunmuştu.

TÜRKİYE'Yİ IMF'YE TESLİM ETMEYE ÇALIŞMIŞLARDI!

Kemal Derviş ile birlikte IMF'yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin aktörlerinden biri olan Öztrak, o dönem IMF'nin isteği ile sözde reformları topluma dayatmaya başlamıştı. Türkiye'nin zor dönemlerden o geçtiği günlerde vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile halkı bezdiren isimlerin başında gelmişti.

ASIL AMAÇ TÜRKİYE ALEYHİNE ALGI OPERASYONU!

Faik Öztrak'ın IMF ile görüşmenin Türkiye'yi batağa sürükleyeceğini söylerken Ankara'da gizli görüşme düzenlemesi ve 'Basına bildirilme gereği duymadık' ifadelerini kullanması muhalefetin asıl amacını ortaya çıkarıyor.

IMF HEYETİNDE KİMLER VAR?

Peki görüşmede kimler var? Sayalım: Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist).