IMF ile gizli kapaklı görüşen CHP'li Faik Öztrak kimdir? 23.09.2019 18:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın Ankara'da bir otelde IMF yetkilileriyle yaptığı gizli görüşme kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Peki IMF ile gizli kapaklı görüşme gerçekleştiren CHP'li Faik Öztrak kimdir? İşte Faik Öztrak gerçeği...



KEMAL DERVİŞ'İN SAĞ KOLUYDU!

2001'de dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'in Kemal Derviş için, "En büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi!" demesi hafızalardaki yerini korurken, Derviş kendi projesini devam ettirmek için o dönem yerine Faik Öztrak'ı önermişti. IMF projesi olan Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na atanan Öztrak 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildi. Arkasında büyük bir enkaz bırakarak 2002 yılında görevden ayrılan Derviş, yerine geçecek kişinin mutlaka Öztrak olması gerektiğini savunmuştu.

TÜRKİYE'Yİ IMF'YE TESLİM ETMEYE ÇALIŞMIŞLARDI!

Kemal Derviş ile birlikte IMF'yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin aktörlerinden biri olan Öztrak, o dönem IMF'nin isteği ile sözde reformları topluma dayatmaya başlamıştı. Türkiye'nin zor dönemlerden o geçtiği günlerde vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile halkı bezdiren isimlerin başında gelmişti.

ASIL AMAÇ TÜRKİYE ALEYHİNE ALGI OPERASYONU!

Faik Öztrak'ın IMF ile görüşmenin Türkiye'yi batağa sürükleyeceğini söylerken Ankara'da gizli görüşme düzenlemesi ve 'Basına bildirilme gereği duymadık' ifadelerini kullanması muhalefetin asıl amacını ortaya çıkarıyor.

IMF HEYETİNDE KİMLER VAR?

Peki görüşmede kimler var? Sayalım: Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist).