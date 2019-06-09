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İmamoğlu'nun 'VIP' hakaretine akılalmaz sansür! Halkın haber alma özgürlüğü hiçe sayıldı

09.06.2019 20:29

Ordu Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP’i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait bir video günler sonra ortaya çıktı. Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve o skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, NTV, Star, CNN TÜRK ve Kanal D sessiz kaldı ve o görüntüleri yayınlamadı. Peki bu görüntüler neden servis edilmedi? Medya bir yerlerden talimat mı aldı?


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