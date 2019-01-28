İmamoğlu'nun proje hırsızlığı tam gaz devam!28 Ocak 2019, Pazartesi
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine çöken, İBB eserlerinin üzerine kendi logosunu koydurarak proje hırsızlığı yapan Ekrem İmamoğlu, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir uygulamasını kendi uygulaması gibi anlattı! İmamoğlu'nun bu fikir hırsızlığına cevap Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan geldi. İşte Yerlikaya'nın proje hırsızı Ekrem İmamoğlu'na cevabı:
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