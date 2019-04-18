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İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler...

18.04.2019 14:16

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası yaptığı Twitter paylaşımında Gezi terörizmine gönderme yaptı. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerini kullandı.


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