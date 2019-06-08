İmamoğlu'nun küfür ettiği Ordu valisi Seddar Yavuz PKK'yı bitirdiği için de hedefteydi 08.06.2019 09:56

Havalimanında hakkı olmadığı halde VIP’i kullanmak isteyen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfrettiği Vali Yavuz daha önce de HDP ve PKK'nın hedefindeydi.

Seddar Yavuz 1 Eylül 2015 tarihinde Muş Valisi olarak atandıktan sonra Muş'ta PKK'nın kökünü kazıdı.

Bu görevi sırasında Türkiye'de ilk defa terör örgütünün sözde mahkemelerini, sözde şehitliklerini, sözde akademilerini düzenlenen operasyonla tamamen ortadan kaldırdı.

Bu operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirildi. Vatandaşlardan haraç toplayan, onlara işkence eden, eziyet eden ne kadar terör örgütü uzantıları varsa hepsini ortadan kaldırdı.

Daha sonraki süreçte, vatansever Muş halkı böylesine güçlü bir duruş karşısında PKK ve siyasi uzantılarına prim vermedi.

VALİ YAVUZ PKK'NIN HEDEFİNDE: "PARÇANI DAHİ BULAMAYACAKLAR"

"Bu operasyonların ardından sosyal medya üzerinden Vali Yavuz'a tehditler gelmeye başladı. 'Senin bu ülkede mezarın dahi olmayacak', 'parçanı dahi bulamayacaklar' diye tehditler aldı.

Bir HDP milletvekili bana, 'korumasız gez', 'zırhlı araca binme', 'yüreğin yetiyorsa cuma namazına yalnız git' diyerek, Vali Seddar Yavuz'u hedef gösteren açıklamaları oldu.

1 TON PATLAYICI İLE VALİ YAVUZ'U ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

Çok geçmeden de alınan tüm tedbirlere rağmen Şenyayla bölgesinde bir arıcıya ait minibüs kaçırılarak, üst kısmında bal, alt kısmına 1 ton patlayıcı yerleştirilmek ve 2 tane büyük tüp tuzaklanmak suretiyle Vali Yavuz'u öldürmek üzere Vali Konağı'nın karşısına getirilmişti.