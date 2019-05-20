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İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan FETÖ kanalında MİT tırları ihanetine böyle sahip çıkmış

20.05.2019 21:47


CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olan Necati Özkan'ın FETÖ'nün kapatılan yayın organı STV'de katıldığı bir programda sarf ettiği skandal sözler ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN İHANET TEZGAHLARINA SAHİP ÇIKTI!
Necati Özkan, yaptığı skandal açıklamada FETÖ'nün Türkiye'ye karşı kurduğu alçak bir kumpastan ibaret olan "MİT Tırları"olayına ve kaos yaratma amacı güden Gezi olaylarına sahip çıktı. İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan, Türkiye'ye karşı kurulan ihanet tezgahlarına karşı durmak yerine "sosyal medya sayesinde haberdar olduk" diyerek sahiplendi.

MİT TIRLARI İHANETİ
Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık ihanetinde hevesleri kursağında kalan FETÖ terör örgütü mensupları MİT TIR'larını durdurarak Türkiye'ye karşı büyük bir kumpas kurmuştu.
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