İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan FETÖ kanalında MİT tırları ihanetine böyle sahip çıkmış

İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan FETÖ kanalında MİT tırları ihanetine böyle sahip çıkmış20.05.2019 21:47
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olan Necati Özkan'ın FETÖ'nün kapatılan yayın organı STV'de katıldığı bir programda sarf ettiği skandal sözler ortaya çıktı.
FETÖ'NÜN İHANET TEZGAHLARINA SAHİP ÇIKTI!
Necati Özkan, yaptığı skandal açıklamada FETÖ'nün Türkiye'ye karşı kurduğu alçak bir kumpastan ibaret olan "MİT Tırları"olayına ve kaos yaratma amacı güden Gezi olaylarına sahip çıktı. İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan, Türkiye'ye karşı kurulan ihanet tezgahlarına karşı durmak yerine "sosyal medya sayesinde haberdar olduk" diyerek sahiplendi.
MİT TIRLARI İHANETİ
Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık ihanetinde hevesleri kursağında kalan FETÖ terör örgütü mensupları MİT TIR'larını durdurarak Türkiye'ye karşı büyük bir kumpas kurmuştu.
- Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...
- Kanada’da çıkan orman yangını hızla büyüyor
- Fatih Terim ile Robinho arasındaki kavga kameralara böyle yansıdı
- İstanbul'da jandarmadan dev operasyon! Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
- İstanbul Maltepe’de minibüs terörü! Genç kız tıka basa dolu minibüsten yola düştü
- Manisa'da feci kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü
- Son dakika: ABD Huawei kararını erteledi
- Binali Yıldırım, Twitter'dan gelen mesaja duyarsız kalmadı! O aileyi evinde ağırladı
- Emeklilere son dakika bayram ikramiyesi müjdesi! 40 bin emekli daha ikramiyeye kavuşacak...
- Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı | 21 Mayıs hava durumu
- Binali Yıldırım'dan Çengelköylülere sürpriz!
- CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu ile ilgili skandal sözler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.