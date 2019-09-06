İmamoğlu’nun işten attığı Arzu Çakır’ın küçük kızı Başkan Erdoğan’a seslendi 06.09.2019 13:27

Binlerce işçiyi bir SMS ile kapı önüne koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok ailenin hayatını da kararttı. İSTGÜVEN'in eski çalışanı 44 yaşındaki Arzu Çakır, 4 çocuğuyla ortada kaldı. Arzu Çakır’ın minik kızı “Annemin morali hep bozuk, yemekleri ablam yapıyor. Cumhurbaşkanımız İnşallah anneme yardım eder.“ dedi.

İSTGÜVEN'in eski çalışanı 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Arzu Çakır, 5 ay Küçükçamlıca Korusu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Arzu Çakır, eşinden ayrıldığını, 4 çocuğunun tüm masraflarını kendisinin karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:





"Şu anda annemin evinde oturuyorum, annemi ve babamı yeni kaybettim. Vefat etmeden önce onlara da ben bakıyordum. Kredi borçlarım ayrı çünkü buraya girmeden önce aldığım maaş çok düşüktü. Onunla da geçinemiyordum. 4 çocuğu okutmak zor. 3'ü servisle okula gidiyor. Öğretmenler bu yıl için okul listelerini atmışlar, ben daha kıyafetlerini almadım. Hepsine çanta, kıyafet, kırtasiye malzemeleri alınması gerekiyor ve bir haftaya okul başlıyor. Şu anda hiçbirini yapamadım. Ne yapacağım bilmiyorum."







CUMHURBAŞKANIMI İNŞALLAH ANNEME YARDIM EDER

Annesi Arzu Çakır'ın hep eve geç geldiğini, moralinin bozuk olduğunu belirten küçük kız, Başkan Erdoğan'a seslendi. Üzüntüsü gözlerinden okunan mağdur kız, "Cumhurbaşkanımız İnşallah anneme yardım eder. Onu inşallah işe alır" dedi.



