İmamoğlu'nun dar gelirliler için açıkladığı konut projesi sosyal medyada dalga konusu oldu (Video) 15.06.2019 14:08

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun dar gelirliler için açıkladığı konut projesi sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü TOKİ, İmamoğlu'nun açıkladığı fiyatlarla İstanbul'da yaşayan dar gelirlileri ev sahibi yaptı..

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün projelerini açıkladı. "Sosyal konut projeleri başlayacak; dar gelirli aileler, 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek." dedi.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

CHP adayının bu açıklamasından sonra sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü İmamoğlu'nun dediği fiyat ve altında rakamlarla TOKİ İstanbul'da dar gelirlileri ev sahibi yaptı ve yeni projesiyle yeniden ev sahibi yapacak.

TOKİ 603 LİRA İLE VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPTI

TOKİ İstanbul'da 2017 yılında yaptığı sosyal konutlarda aylık 603 TL ile dar gelirli vatandaşı ev sahibi yaptı.