Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Yıldırım, "Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir." dedi. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da canlı yayına bağlanarak Binali Yıldırım'ın böyle bir talebi olmadığını söyledi.
İmamoğlu'nun 'Binali Yıldırım soruları istedi' yalanı elinde patladı!12.06.2019 00:35
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