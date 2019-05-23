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İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki israf tablosu

23.05.2019 11:33


Beylikdüzü Belediyesi'nin israf tablosu ortaya çıktı. Belediye için kullanılan araçlarda yakıtın litresi 15 lira gösterildi. 19 Ekim 2018 tarih ve 99 sayılı meclis kararıyla kabul edilen bütçe raporunda milyonlarca liralık israfın belgeleri yer alıyor...

463 ÇALIŞANA 757 BİLGİSAYAR
Raporda yer alan bilgisayara göre 463 personele ortalama 2 bilgisayar düşüyor. Belediyede kullanılan her bir yazıcı için ise tam 16 bin lira bakım ve onarım parası ayrılmış!

HER YÖNETİCİYE 2 MAKAM ARACI
Öte yandan "makam aracı" iftirayarıyla İBB'ye saldıran İmamoğlu'nun araç israfı da ortaya çıktı Raporda yer alan bilgilere göre belediyede neredeyse her yöneticiye 2 makam aracı düşüyor.
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