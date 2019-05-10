CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' demiş, teklifi komisyona dahi göndermemişti...
İmamoğlu'ndan şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!10.05.2019 05:33
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