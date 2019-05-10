İmamoğlu'ndan şehit ismine ret, içki ruhsatına onay! 10.05.2019 05:32

5 Aralık 2016 tarihinde, Beylikdüzü Belediye Meclisi toplantısında, dönemin Beylikdüzü Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, şehit Ömer Halisdemir ismini ısrarla Anadolu Caddesi'ne vermemesine karşın, ortağı olduğu Teras Park AVM'ye içki ruhsatı çıkartmak için türlü taklalar attığı belirtilmiş, Ekrem İmamoğlu ve CHP zihniyetinin tezahürleri bir kez daha gözler önüne serilmişti. YSK'nın tekrar kararının ardından dört koldan saldırıya geçen CHP'lilerin FETÖ'den ithal ettiği 'Her şey çok güzel olacak' propagandasına gönderme yapan aklıselim vatandaşlar belediye meclisindeki skandalı izleyince ''Beylikdüzü'nde her şey çok güzelmiş!'' yorumlarını yaptı.