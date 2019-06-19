İmamoğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Soruları kendisi mi hazırladı?

Ortak yayında soruların paylaşılması skandalına ilişkin yepyeni detaylar ortaya çıkıyor. Sır İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesinin "sorular paylaşıldı" iddialarını güçlendirmesinin ardından şimdi de soruları bizzat İmamoğlu'nun hazırlamış olabileceği konuşuluyor. CHP adayının bir canlı yayında "Küçükkaya'ya o sorunun sorulmasını talebini ilettim" itirafı iddiaları güçlendirdi...
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım ile katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara ilk sorudan itibaren görsellerle cevap vermeye çalışması dikkat çekmiş, akıllara "soruları önceden biliyor muydu" sorusunu getirmişti.
GİZLİ BULUŞMA İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
Sözde tarafsız moderatör İsmail Küçükkaya'nın Taksim'de bir otelde CHP adayı ile gizlice buluşması, ortak yayında sorulacak soruların İmamoğlu ile paylaşıldığı iddialarını güçlendirdi.
SORULARI İMAMOĞLU MU VERDİ?
Soruların paylaşılması iddiasının ardından bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın bugünkü köşe yazısında "Kimin kime soru verdiği bence hâlâ meçhul. Ben soruları İmamoğlu'nun vermesinden hâlâ kuşkulanıyorum.." tespitinin ardından bugün ortaya çıkan bir video bu iddiayı daha da güçlendirdi.
KÜÇÜKKAYA'YA TALEBİMİ İLETTİM
İmamoğlu, katıldığı bir programda adeta soruların hazırlanması sürecinde müdahil olduğunu itiraf ederek "İsmail Küçükkaya'ya o soruyu sorması için talebimi ilettim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.