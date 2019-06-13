İmamoğlu'na kalkan olan Fatih Portakal'dan RTÜK yalanı 13.06.2019 15:38

AK Parti karşıtı manipülatif haberleriyle bilinen FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, CHP adayı İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretine ilişkin "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" demesine rağmen görüntüleri yayınlamadı. İmamoğlu'nun hakaretlerini inkar edemeyen Portakal, "RTÜK cezası" yalanına sarılarak CHP adayına kalkan oldu.

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü.



Yandaş CHP'li Fatih Portakal, FOX Haber'de arkadaşı İmamoğlu'nu yalanladı, "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" dedi.



SKANDALI KABUL ETMESİNE RAĞMEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMADI

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, bizzat parlattığı CHP adayı İmamoğlu'nun valiye hakaret skandallarını kabullenmesine rağmen görüntüleri yayınlamadı. Her fırsatta dürüst gazetecilik naraları atan Portakal'ın, yandaş kimliği gazeteciliğinin önüne geçti.

RTÜK YALANINA SARILDI

İmamoğlu yandaşı Fatih Portakal, İmamoğlu'na adeta kalkan olara hakaret görüntüleri yayınlamamak için bin takla attı. Portakal, birçok kanalın yayınladığı hakaret görüntülerini yayınlamamak için "RTÜK bazı ifadeleri alıp basın yoluyla hakaret kapsamına alıp ceza veriyor".yalanına sarıldı.