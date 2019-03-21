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İmamoğlu yine yalana başvurdu

21.03.2019 01:06

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın "HDP ile yanyana olmanız Atatürk'ün partisine hiç yakışmıyor" söylemine, "Sen mi karar veriyorsun buna?" dediğini, katıldığı bir programda yalanladı. Fakat görüntüler İmamoğlu'nun yine yalana başvurduğunu kanıtladı.


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