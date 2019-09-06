İmamoğlu Yenikapı şovuna devam ederken CHP’li belediyeler Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun israf iddiasıyla hizmet araçlarını topladığı Yenikapı’daki şovu devam ederken, CHP’li belediyeler hem kendi otobüsleriyle hem de kiralanan yolcu otobüsleriyle CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun duruşmasına partili taşıdı.
5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması, bugün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde görülüyor.
OTOBÜSLERLE YOLLARA DÜŞTÜLER
Yeni Şafak'ın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı o duruşma için, İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli noktalarından CHP üyeleri yola çıktı.
YETMEYİNCE DIŞARIDAN KİRALAMA YAPILDI
Söz konusu partililer için hem İstanbul'un CHP'li ilçe belediyelerinden, hem de çevre şehirlerin CHP'li belediyelerinden otobüsler kaldırıldı. Hatta bazı illerde belediye araçları yeterli gelmeyince, büyük yolcu otobüsleri kiralanarak partililerin hizmetine sunuldu.
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