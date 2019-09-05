İmamoğlu tatilde işçiler eylemde 05.09.2019 14:12

Göreve gelirken hiç kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz veren İmamoğlu seçimlerinde ardından ilk iş olarak işçi kıyımına başladı. İşçiler İBB önünde hak mücadelesi verirken İmamoğlu'nun yeniden tatile çıkacak olması büyük tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra iki seçim arası işe alındıkları kılıfıyla işten çıkarılan işçiler belediye önünde eylemlerine devam etti. İBB iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken sebepsiz yere çıkarılan işçiler eyleminin 9. gününde de hak arayışını sürdürdü.





İŞÇİLER EYLEMDE İMAMOĞLU TATİLDE

İşçilerin İBB önündeki eylemi sürerken İmamoğlu 6 Eylül cuma günü için yine izin aldı. Kent dışında olacağını belirten İmamoğlu yerine ise Meclis üyesi Hüseyin Aksu'nun vekalet edeceğini duyurdu. İznini hafta sonuyla birleştiren İmamoğlu'nun nerede tatil yapacağı merak konusu...



