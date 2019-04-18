İmamoğlu, FETÖ ve PKK'ya devletin hassas güvenlik belgelerini mi açıyor? 18.04.2019 23:41

İlk işinin İstanbulluya hizmet olacağını söyleyen İmamoğlu'nun verdiği talimatı adeta büyük bir skandal... İmamoğlu hiçbir şekilde güvenlik soruşturmasından geçmemiş üç kişiye belediyenin tüm veri tabanını kopyalaması için resmi yazı yazdı. İmamoğlu yayınladığı genelgede müfettişlere ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veritabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi. Mazbata iptal edilmesi durumunda da ne yazık ki bu kopyalanan mahrem bilgiler İmamoğlu'nda olacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "Siz belediye çalışanlarının dışından herhangi bir kişiyi elektronik veri tabanı için nasıl görevlendirebilirsiniz, hangi yetkiyle? Belediye başkanı değil ne olursanız olun." dedi.