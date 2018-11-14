İlyas, Tipi'yi vuracak mı? Tipi öldü mü? EDHO 115. son bölüm final sahnesi izle

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 115. yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana geldi. ‘EDHO’nun son bölümünde Tipi'ye büyük bir tuzak kuruldu. İlyas Çakırbeyli'ye hainin Tipi olduğu bilgisi ulaştırıldı. Alpaslan ise gerçek hainin Ateş olduğunu öğrendi. Ancak Alpaslan bu bilgiyi İlyas'a ulaştıramadı. İlyas ise hain olduğunu düşündüğü Tipi'nin kafasına silah dayadı. Peki İlyas Tipi'yi vuracak mı? ‘EDHO'da Tipi ölüyor mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm final sahnesi…
Tipi namlunun ucunda!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekrana gelen 115. son bölümünde dizinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Çakırbeyliler aralarındaki haini bulmak için uzun süredir uğraşıyordu. İlyas Çakırbeyli'ye ise hainin Tipi olduğu bilgisi geldi. Ateş'in kurduğu planla Tipi hain durumuna düştü. Hızır Çakırbeyli'den işleri devralan İlyas ise Tipi'nin hainliğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas Tipi'yi öldürmek için silahını başına dayadı. O sıralarda ise amcası İlyas'ın aileden uzaklaştırdığı Alpaslan ise gerçek hainin Ateş olduğu bilgisine ulaştı. Ancak Alpaslan, amcası İlyas'a ulaşamadı. Peki EDHO'da İlyas tetiği çekerek Tipi'yi öldürecek mi? Tipi'ye ne olduğu sorusu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölümünde belli olacak.
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