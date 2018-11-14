İlyas, Tipi'yi vuracak mı? Tipi öldü mü? EDHO 115. son bölüm final sahnesi izle 13 Kasım 2018, Salı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 115. yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana geldi. ‘EDHO’nun son bölümünde Tipi'ye büyük bir tuzak kuruldu. İlyas Çakırbeyli'ye hainin Tipi olduğu bilgisi ulaştırıldı. Alpaslan ise gerçek hainin Ateş olduğunu öğrendi. Ancak Alpaslan bu bilgiyi İlyas'a ulaştıramadı. İlyas ise hain olduğunu düşündüğü Tipi'nin kafasına silah dayadı. Peki İlyas Tipi'yi vuracak mı? ‘EDHO'da Tipi ölüyor mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm final sahnesi…