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İllüzyonist Aref, intihar etmek isteyen 3 çocuk babasının hayatını kurtardı

06 Şubat 2019, Çarşamba

Kobra yılanının ısırması nedeniyle 6 ay önce ölümden dönen illüzyonist Aref Ghafour, Ataşehir'de intihar etmek isteyen 3 çocuk babası Mümin Y.'yi ikna ederek hayatını kurtardı. Katıldığı televizyon programında yaptığı illüzyon gösterisiyle bir anda tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Aref Ghafour, 6 ay önce yılan sokması nedeniyle ölümden dönmüştü.


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