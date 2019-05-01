İlkay öğretmeni öldüren kiralık katil kamerada! İşte katilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri 01.05.2019 15:53

İstanbul Kartal’da ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı’yı öldüren kiralık katilin cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahıs elinde bir poşetle binadan çıktıktan sonra sokakta rahat tavırlarla gezdiği ve bir süre binaya baktığı görülüyor.