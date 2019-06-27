İlk yargı paketi hazır! Ceza indirimi yasası çıktı mı? Kimler hangi mahkumlar tahliye edilecek? (Video) 27.06.2019 18:15

Binlerce mahkum af çıkacak mı diye merak ediyor. 60 bin mahkum eğer af gelirse tahliye edilecek. Af ile ilgili son dakika haberlerini derledik. Yargı paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis’e getirilip çıkartılması planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine olanak sağlayabileceği belirtiliyor. Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde, adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla meydana gelen toplantıda çizildi. Peki son dakika af haberleri geldi. Ceza indirimi yasası çıktı mı? Kimler tahliye edilecek?.

Son dakika af haberleri: Ceza indirimi yasası çıktı mı? Kimler tahliye edilecek? İşte tüm detaylar. AK Parti Meclis tatile girmeden Yargı Reform Paketi'nin ilk bölümünü çıkarmayı hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 60 bin dolayında tutuklu cezaevlerinden tahliye edilecek. Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.





TEMEL ÇERÇEVESİ ÇİZİLDİ

Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.

BİR HAFTA BİLE OLSA YATACAK

Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek.

TUTUKLULUK SÜRESİ KISALACAK

Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin (2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece cezaevinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.

CEZALARA KADEMELİ GEÇİŞ

Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme yapılacak. Terör ve cinsel saldırı suçlarında herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda düzenlemeye gidilecek. Adam öldürme suçundan, daha önceden 10 sene yatıp çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine geçebiliyor. Burada kademe getirilmesi planlanıyor.

SATICI-KULLANICI AYRIMI

Uyuşturucu suçlarında satıcı kullanıcı ayrımı iyi bir tanımla yapılacak. Kullanana ve satış durumuna göre kademeli artacak.

15 yıldan fazla cezalar için eğitici kuşatıcı cezalar olacak.

TUTUKLULUK SÜRESİ KISALACAK MI?

Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin (2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece cezaevinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.

CEZALARA KADEMELİ GEÇİŞ NASIL OLACAK?

Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme getirilecek. Terör ve cinsel saldırı suçlarında herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda düzenlemeler yapılacak. Adam öldürme suçundan, daha önceden 10 sene yatıp çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine geçebiliyor.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

2019 AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor. Buna göre çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak.

Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.



Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.