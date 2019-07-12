ilk S-400'leri Mürted Üssü'ne getiren kargo uçağı görüntülendi! (Video) 12.07.2019 12:39

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getiren Rus Hava Kuvvetleri’ne ait dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan’ı görüntünlendi. işte o anlar..