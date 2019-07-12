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ilk S-400'leri Mürted Üssü'ne getiren kargo uçağı görüntülendi! (Video)

12.07.2019 12:39

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getiren Rus Hava Kuvvetleri’ne ait dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan’ı görüntünlendi. işte o anlar..


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