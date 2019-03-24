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İlk Oy Hareketi'nden 'Türkiye İçin Işık Tut' kampanyası

24.03.2019 14:12

İlk Oy Hareketi'ne katılanlar, gençleri oy vermeye teşvik amacıyla akşam cep telefonu ışıklarını açarak meydanlara çıkacak.


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