İlk hacı kafilesi yurda döndü 28 Ağustos 2018, Salı

Kutsal topraklarda Hac görevini yapan hacılar, İstanbul'a gelmeye başladı. Yurda dönen hacıları, aileleri ve yakınları havalimanında sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Gelen kafilenin en yaşlısı 90 yaşındaki Hediye Yıldırım, "Allah herkese nasip etsin. Biraz zorlandım. Yürümekte güçlük geçiyorum. 11. yılın ardından kura çıktı. Gençler gençken gitsin. İhtiyarken zor oluyor. Yürüyemiyorsun, yetişemiyorsun. Allah herkese gençken nasip etsin." dedi.