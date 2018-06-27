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İlk defa ezan dinleyen Hristiyan kızın tepkisi

27 Haziran 2018, Çarşamba

Hristiyan Youtuber, hayatında ilk defa ezan dinlediği anları çektiği video ile takipçileriyle paylaştı. Genç kız, ezanı dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

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