İlk defa ezan dinleyen Hristiyan kızın tepkisi

Hristiyan Youtuber, hayatında ilk defa ezan dinlediği anları çektiği video ile takipçileriyle paylaştı. Genç kız, ezanı dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
İlk defa ezan dinleyen Hristiyan kızın tepkisi27 Haziran 2018, Çarşamba
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