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İlk Cemre havaya düştü! Cemre nedir? Cemre düşünce ne olur?

20.02.2019 12:04

Cemre, ilkbahar müjdecisi... Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Cemre'yi akıllara düşürdü. Peki ilk cemre toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir ne demek ne anlama geliyor? Cemre düşünce ne oluyor?


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