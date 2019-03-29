İlham verici fikirler “Ülkem İçin Bir Fikrim Var" ile hayat buluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesini konu alan bir video yayımladı. Fahrettin Altun açıkladı! '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 15 bine yakın fikir geldi '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte 4548 fikir geldi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı : 82 milyon beyin fırtınası yapacak
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