İlçelerde ''Nöbetçi Noter'' uygulaması başladı (Video) 11.05.2019 13:53

Bakanlık, gösterilen ilgiyi de dikkate alarak, uygulamanın kapsamının genişletilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin yoğun gerçekleştiği, turizm merkezi konumundaki ilçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılması değerlendirildi. Yapılan çalışmayla vatandaşların iş ve işlemlerini hafta sonları da gerçekleştirebilmeleri amacıyla 12 ilçede nöbetçi noterlik uygulamasına geçilmesi kararı alındı. Adalet Bakanlığınca, illerdeki nöbetçi noterlik uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle aralarında turizm merkezi konumundaki Marmaris, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Edremit'in de bulunduğu 12 ilçede noterler, bu hafta sonundan itibaren hizmet vermeye başladı.