İstanbul’daki 39 ilçenin seçim kurulları, sandık başkan ve üyelerinin görevlendirilmesinde esas alınan kaymakamlık listelerini YSK’ya göndermedi. YSK’nın, yasa dışı görevlendirmeleri tespit edebilmesi için bu listelere ihtiyacı var.
İlçe seçim kurullarının YSK’ya utanç direnişi05.05.2019 11:46
- İlçe seçim kurullarının YSK’ya utanç direnişi
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