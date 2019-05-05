İlçe seçim kurullarının YSK’ya utanç direnişi 05.05.2019 11:46

İstanbul’daki 39 ilçenin seçim kurulları, sandık başkan ve üyelerinin görevlendirilmesinde esas alınan kaymakamlık listelerini YSK’ya göndermedi. YSK’nın, yasa dışı görevlendirmeleri tespit edebilmesi için bu listelere ihtiyacı var.