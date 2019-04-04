İlçe seçim kurulları süreci sona erdi! İl seçim kurullarına itiraz süreci başladı 04.04.2019 17:49

31 Mart seçim sonuçlarının ardından ilçe seçim kurullarına itiraz süreci saat 17 itibariyle sona erdi ve İl seçim kurullarına itiraz süreci başladı. Peki şimdi ne olacak? İl seçim kurullarına itiraz süreci nasıl işleyecek? Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu canlı yayında anlattı.