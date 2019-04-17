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İl Seçim Kurulu'ndan tepki çeken karar

17.04.2019 16:41

AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarına itirazı sonuçlanmadan mazbata Ekrem İmamoğlu'na veriliyor. A haber canlı yayınında konuşan Okan Müderrisoğlu, "Mazbata verildi ve bundan geri dönüş olmaz şekilde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor." diye konuştu. YSK, AK Parti'nin itirazıyla ilgili belgeleri inceleyecek cuma yada cumartesi günü de kararını verecek. Bu karar ile birlikte mazbatanın iptali ve geri alınması da söz konusu....


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