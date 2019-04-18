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İl seçim kurulu YSK kararını neden beklemedi? 3 bavul dolusu belge görmezden mi gelinecek?

18.04.2019 12:12

AK Parti, Büyükçekmece'nin dışında İstanbul genelinde de seçimin iptali için önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Hakimlere 3 bavul dolusu kanıt sunulurken, benzer bir başvuru Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'den de geldi. MHP, hem Maltepe ilçesinde hem de İstanbul genelinde seçimlerin tekrarı için YSK'ya başvurdu. YSK'nın hem AK Parti'nin hem de MHP'nin başvurularını değerlendirip bir karar vermesi bekleniyor. Seçimin iptaline karar verilmesi halinde İstanbullular 2 Haziran'da bir kez daha sandık başında olacak..


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