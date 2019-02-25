İl Seçim Kurulu kararını verdi! Burhanettin Kocamaz DP'den aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Bülükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz' ın Demokrat Parti' den de aday olamayacağı kararını verdi. Son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. Kocamaz, İYİ Parti'den aday gösterilemeyince DP'den aday olmuştu.
İl Seçim Kurulu kararını verdi! Burhanettin Kocamaz DP'den aday olamadı25.02.2019 16:18
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