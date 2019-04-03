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İl Seçim Kurulu CHP'nin itirazıyla skandala imza attı! Sayımı durduruyorlar

03.04.2019 00:05

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığının belgelenmesinin ardından geçersiz oyların sayılma kararı CHP'de telaş uyandırdı. Hırsızlıkları ortaya çıkan CHP, sayımı durdurmak için itirazda bulundu. İstanbul İl Seçim Kurulu sayımı durdurma kararı alarak, seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. Oysaki seçim kanununda sayımlar durdurulamaz hükmü yer alıyor.


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