İl Seçim Kurulu CHP'nin itirazıyla skandala imza attı! Sayımı durduruyorlar

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığının belgelenmesinin ardından geçersiz oyların sayılma kararı CHP'de telaş uyandırdı. Hırsızlıkları ortaya çıkan CHP, sayımı durdurmak için itirazda bulundu. İstanbul İl Seçim Kurulu sayımı durdurma kararı alarak, seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. Oysaki seçim kanununda sayımlar durdurulamaz hükmü yer alıyor.
İl Seçim Kurulu CHP'nin itirazıyla skandala imza attı! Sayımı durduruyorlar03.04.2019 00:05
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