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İl Seçim Kurulu CHP'nin itirazıyla oy sayımını durdurttu! CHP neden paniğe kapıldı?

03.04.2019 00:37

İstanbul'un 9 ilçesinde yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu oyların sayımının iptal edilmesine karar verdi. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı (TÜRKAD) Dr. Mehmet Sarı İl Seçim Kurulu'nun aldığı skandal kararı değerlendirdi.


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