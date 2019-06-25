İkizler LGS'de Türkiye birincisi ve ikincisi oldu 25.06.2019 19:48

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren ikizler birinci ve ikinci oldu. Çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ birinci olurken, ikizi Yunus Karadağ ise Türkiye ikincisi oldu.

500 TAM PUAN ALDI

Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları ilçeye bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri olan Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi hem ailelerine yardım etti hem de derslerini aksatmadı. Derslerine çalışıp ve sürekli test çözen ikizler, LGS'de önemli bir başarı elde etti. Sınavda 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan Yunus Karadağ, hem ailelerinin hem de köy sakinlerinin gurur kaynağı oldu.