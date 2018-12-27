İkiyüzlü Kılıçdaroğlu yine sahnede! 27 Aralık 2018, Perşembe

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı. Önceki konuşmalarında Osmanlı'ya zalim yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin yaklaşmasıyla meydanlarda, 'Biz Fatih'in torunlarıyız' sloganları atması ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. Ayrıca bir televizyon programında ‘Ben her konuyu bilirim’ diyen Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki üniversite sayısını bilmemesi sosyal medyada alay konusu oldu.