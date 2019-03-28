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İkinci el otomobil satışlarında KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

28.03.2019 09:24

İkinci el otomobil alım satım işlemi yapanları ilgilendiren KDV oranlarında değişikliğe ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


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