İki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Edirne'de yaşayan emekli polis Yusuf Uzuner'e (58) otomobiliyle gittiği Çorum'un Osmancık ilçesinde TEDES kameralarınca iki saniye arayla 412 ve 199 liralık kesilen hız cezası, mahkemeden döndü. Uzuner'in itirazı üzerine Osmancık Sulh Ceza Hakimliği, 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem' olarak değerlendirdiği cezalardan 199 liralık trafik cezasını iptal etti.
İki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü08 Ocak 2019, Salı
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