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İki kolu olmayan genç ağzıyla cumhurbaşkanlarının resmini çizdi

02 Kasım 2018, Cuma

Ankara'da henüz 6 yaşındayken oyun için çıktığı yüksek gerilim direğinde iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün (33), yıllardır ağzıyla çizdiği karakalem portre çalışmalarıyla görenleri şaşırtıyor. Akgün, cumhuriyetin ilanından bugüne görev yapan cumhurbaşkanlarının resmini de birebir çizdi.


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