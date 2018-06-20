İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın yakalandı 20 Haziran 2018, Çarşamba

YSK Başkanı Sadi Güven: Belçika'da oy kullandıktan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da oy kullandığına yönelik fotoğrafları olan bir kişi yakalandı