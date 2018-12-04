İki grup arasındaki yol verme tartışması kanlı bitti! Cinayet anı kamerada 04 Aralık 2018, Salı

Bursa'da iki grup arasındaki yol verme tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Uzun süre kavga eden iki gruptan bir kişi, arkadaşından aldığı silahı, kavga ettiği 26 yaşındaki gence doğrultup ateş etti. Cinayet anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.