İki grup arasındaki yol verme tartışması kanlı bitti! Cinayet anı kamerada

Bursa'da iki grup arasındaki yol verme tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Uzun süre kavga eden iki gruptan bir kişi, arkadaşından aldığı silahı, kavga ettiği 26 yaşındaki gence doğrultup ateş etti. Cinayet anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü ve taraflar birbirine sopayla saldırmaya başladı. Dakikalarca birbirlerine vurdukları halde hızını alamayan şahıslardan biri üzerindeki silahı çıkarıp, kurup yanındaki arkadaşına verdi.
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