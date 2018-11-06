İki firma sahibinin marka benzerliği cinayetle bitti

Adana'da çay paketleme firması sahipleri arasında çıkan marka tartışmasında Muhittin Dağoğlu (48) bıçaklaranak öldürüldü.
İki firma sahibinin marka benzerliği cinayetle bitti06 Kasım 2018, Salı
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