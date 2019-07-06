İki ay önce Mersin şimdi de KKTC! 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli diye... 06.07.2019 20:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne-Lefkoşa hattı minibüsünde şoför, 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtmadı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada tepki topladı.Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuk da üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmamış, yine bir yolcu tarafından görüntülenen anlar büyük tepki toplamıştı.