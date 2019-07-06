Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne-Lefkoşa hattı minibüsünde şoför, 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtmadı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada tepki topladı.Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuk da üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmamış, yine bir yolcu tarafından görüntülenen anlar büyük tepki toplamıştı.
İki ay önce Mersin şimdi de KKTC! 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli diye...06.07.2019 20:25
- İki ay önce Mersin şimdi de KKTC! 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli diye...
- Son dakika... Kadıköy'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu
- Trende cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Tutuklandı
- HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Bir şehit yakını daha işten çıkarıldı
- Son dakika... Hatay Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya darbe!
- Son dakika haberi: PKK'ya pençe darbesi! 61 terörist etkisiz hale getirildi
- Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem olay oldu! Son halini görenler 'yok artık' dedi
- Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı çok şaşırttı! Bakın kim çıktı
- Taksici ve müşteri arasında kısa mesafe tartışması (Video)
- Çocuklarının cinsiyeti belli olmayan aile perişan! 'Kız' dediler, ultrasonda erkek çıktı
- Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı
- Polis intihara kalkışan genç kızı savcı gibi davranarak kurtardı! İşte o anlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.