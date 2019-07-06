Haberler Web TV İki ay önce Mersin şimdi de KKTC! 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli diye...

İki ay önce Mersin şimdi de KKTC! 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli diye...

06.07.2019 20:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne-Lefkoşa hattı minibüsünde şoför, 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtmadı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada tepki topladı.Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuk da üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmamış, yine bir yolcu tarafından görüntülenen anlar büyük tepki toplamıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları