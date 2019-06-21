IKBY Başkanı Neçirvan Barzani İstanbul'a geldi! Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul edecek (Video) 21.06.2019 11:22

Son dakika haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye'ye geldi. Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve televizyon ortak yayını sırasında Neçirvan Barzani'nin yapacağı ziyareti paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra bizden bir randevu talebi olmuştu, ona bir randevu verdik" demişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani seçim yarışını kazandıktan sonra 10 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturmuştu.