Yol Durumu

II. Abdülhamid'in Kerkük stratejisi neydi?

28 Ekim 2017, Cumartesi
Petrol kavgalarının yaşandığı Irak'ın Kerkük ve Musul kentlerinde bir Osmanlı padişahı, bugünleri görmüşcesine çok önemli bir adım attı. II. Abdülhamit Han (Sultan Abdülhamit) yeraltı kaynaklarının başka ülkeler tarafından ele geçirilmemesi için arazileri kendi üzerine aldı. Ve bakın sonrasında neler oldu.
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