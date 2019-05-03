İhtar çeken iş adamı: Benim locayı bilinçli seçtiler 03.05.2019 09:50

Locasının, kendisinden izinsiz bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tahsis edildiğini belirten iş adamı Atalay Demirbaş, "Kimin geleceğini bana söylemediler ve locamı kullandılar. Benim locayı bilinçli seçtiler, çünkü tam ortada bir yer, protokolün karşısında ve orada Çarşı Grubu var" dedi.