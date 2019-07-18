İhracatta e-teminat dönemi 1 Eylül'de başlıyor! 18.07.2019 10:04

1 Eylül’den itibaren e-teminat uygulamasına geçileceğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bürokrasi bitecek, sahtecilik önlenecek” dedi. Çalışmalar çerçevesinde, 9 Temmuz itibarıyla muhtelif gümrük idarelerine hitaben düzenlenen e-teminat mektuplarının, ilgili gümrük idarelerinde işleme alınmaya başlandığını belirten Pekcan, "1 Eylül 2019 itibarıyla da gümrük idarelerimize muhatap düzenlenen teminat mektuplarının tamamen elektronik teminat mektubu olarak düzenlenmesi ve bu şekilde işlemlerin yürütülmesi öngörülmektedir" ifadesini kullandı.